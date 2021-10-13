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Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel Açıklaması

13.10.2021 09:41
Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel Açıklaması

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri'yi Türkiye 3. Futbol Ligi'nde temsil eden bir takımın olması gerektiğini söyledi.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri'yi Türkiye 3. Futbol Ligi'nde temsil eden bir takımın olması gerektiğini söyledi.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, 2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 3. Lige en az 1 Kayseri takımının yükselmesini umut ettiklerini söyleyerek, "Kayserimizin Türkiye 3.Ligi'nde takımı olmalı. Türkiye 3.liginde takımımızın olmaması şehir olarak bizim ayıbımız olarak düşünüyorum. Aslında çok da emek veriliyor. İyi takımlar kuruluyor. Geçen sezon için bu başarıyı bekliyorduk ama olmadı. Bu sezon için en az 1 takımımızın 3. Lige yükselmesini bekliyoruz. Bu Kayseri için çok önemli" dedi.

Mehmet Yücel, "BAL temsilcilerimiz önümüzdeki sezon büyük ihtimalle 3'e düşecek. Dördüncü takım direk Süper Amatör'e gelecek. BAL'dan gelecek üçüncü takım ise Süper Amatör'den çıkan takım ile baraj maçı oynayacak. Hangisi o maçın galibi olursa BAL'da devam edecek. Tabii ki bu süreçte 3.Lige takım atabilirsek her şey değişecek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel Açıklaması

Mehmet Yücel, Kayseri, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel Açıklaması - Son Dakika
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