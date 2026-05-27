Spor Kulüplerinden Kurban Bayramı Kutlamaları
Spor Kulüplerinden Kurban Bayramı Kutlamaları

27.05.2026 10:13
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Kurban Bayramı'na dair kutlama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz." denildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün paylaşımındaki mesajında "Değerli Galatasaraylılar, Futbolda üst üste dördüncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğumuzla tarihi bir başarı daha yaşadığımız sezonun ardından bayram sevincini yaşıyoruz. Bayramlar sevgi, saygı ve dayanışmanın yaşandığı, birliğin ve beraberliğin kök saldığı, kardeşlik duygularıyla kucaklaştığımız kıymetli zamanlardır. Sizlerin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar; inançlarımızın, kadim geleneklerimizin bir kez daha idrak edilmesine, vefanın, sevginin, saygının, kardeşlik ve birlik beraberlik duygularının pekişmesine vesile olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu beklentiyle karşıladığımız Kurban Bayramı'nın camiamıza, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara hep birlikte erişmek dileğiyle."

Kaynak: AA

