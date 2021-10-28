Menemenspor, kupada moral buldu

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Nasadoge Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.

TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'yı Yeni Buca Stadı'ndaki kupa derbisinde 1-0 yenerek yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, "Ligde kötü bir konumda değiliz. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Kupası prestij ve maliyet anlamında önemli bir turnuva. Bu haftayı 'bay' geçireceğiz. Bizim için iyi bir fırsat olacak. Eksiklerimizi gidereceğiz ve daha çok çalışacağız. Sakat futbolcularımız da iyileşecek" dedi. Altınordu, ligin 12'nci haftasında İstanbulspor deplasmanına çıkacak.