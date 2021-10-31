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TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

31.10.2021 18:18
TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.

TFF'nin açıklamasına göre, Serdar Tatlı'nın istifasından sonra Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan MHK, ilk toplantısını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.

Yapılan görev dağılımı sonucunda Ahmet Şahin başkan vekilliğine getirildi. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) ise Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'dan oluştu.

Görev dağılımı

MHK'de yapılan görev dağılımı şöyle:

Başkan: Ferhat Gündoğdu

Başkan vekili: Ahmet Şahin

PMİK: Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım

Eğitim Planlama Araştırma Komisyonu (EPAK): Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi

Bölgesel Amatör Lig sorumlusu: Nihat Mızrak

Kadın hakemler sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu

Plaj futbolu sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

Futsal sorumlusu: Nihat Mızrak

1. bölge sorumlusu: Ahmet Şahin

2. bölge sorumlusu: Yunus Yıldırım

3. bölge sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu

4. bölge sorumlusu: Sebahattin Şahin

5. bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu

6. bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

7. bölge sorumlusu: Hakan Sivriservi

8. bölge sorumlusu: Nihat Mızrak

TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Gündoğdu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı - Son Dakika Spor


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