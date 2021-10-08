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Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya - Son Dakika

Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya

08.10.2021 21:47
Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı.

Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Burhan Akbudak, finalde Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-1 kazanan Azerbaycanlı güreşçi altın madalya elde ederken, Burhan gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Burhan'ın elini de havaya kaldıran tecrübeli güreşçi Huseynov, şampiyonluk sevinci Azerbaycan ve Türk bayrağıyla birlikte yaşadı.

26 yaşındaki Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yenmişti.

Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Oslo'da finalde mücadele eden ilk ay-yıldızlı güreşçi olan Burhan, Türkiye'ye organizasyondaki dördüncü madalyasını kazandırdı. 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya elde etmişti.

Cengiz Arslan dünya beşincisi

Milli sporcu Cengiz Arslan, grekoromen stil 72 kiloda dünya beşincisi oldu.

Cengiz ile Polonyalı Gevorg Sahakyan arasındaki bronz madalya müsabakası 1-1 bitti. Polonyalı güreşçi son puanı aldığı için bronz madalyanın sahibi olurken, Cengiz sıkletinde beşinci sırada yer aldı.

Oslo'da ilk üç maçında rakiplerine sayı vermeyen Cengiz Arslan, yarı finalde Rus Sergei Kutuzov'a yenilmişti.

Dünya Güreş Şampiyonası, 10 Ekim Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya - Son Dakika
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