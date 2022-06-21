Spor şenliğinin ödülleri verildi - Son Dakika
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Spor şenliğinin ödülleri verildi

21.06.2022 12:59
Spor şenliğinin ödülleri verildi

Kırıkkale'de 70 okulun katıldığı "Yaza Merhaba Küçükler 2. Spor Şenliği"nin ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kırıkkale'de 70 okulun katıldığı "Yaza Merhaba Küçükler 2. Spor Şenliği"nin ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kırıkkale'de Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) ve Kırıkkale Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Yaza Merhaba Küçükler 2. Spor Şenliği"nin ödülleri verildi. Kent genelinde futbol, voleybol ve oryantiring dallarında düzenlenen ve 70 okulun katıldığı etkinlikler sona erdi. Spor şenliği ile ilgili düzenlenen ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, etkinlik sayesinde öğrencilerin spor alanında çok önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Etkinliklerin başarıyla tamamladığını belirten Telefoncu, "Öncelikle bu yoğun ilgi ve katılımdan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Yaz tatili başladı. Burada bulunan değerli öğrencilerim nezdinde tüm öğrencilerimize sağlıkla geçirecekleri bir yaz tatili dilerim. Tatil demek, dinlenmek demektir. Ancak dinlenmenin çok çeşitli yolları olduğu unutulmamalıdır. İnsanın sevdiği işlerle ve aktivitelerle meşgul olması da bu yollardan biridir" dedi.

Okullarda yaz tatili süresince etkinliklerin olacağı belirten Telefoncu, "Öğrencilerimizin yaz tatili sürecini daha verimli ve etkin değerlendirebilmeleri için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzce okullarda yaz etkinlikleri kursu hazırlandı ve kayıtları devam ediyor. Tüm kademelerdeki okullarımızda halk eğitimi merkezleri aracılığıyla uygulanacak kurslarımızın programında temel spor becerileri, satranç, futbol, voleybol gibi spor etkinlikleri de yer almaktadır. Bugün ödül törenini gerçekleştiriyor olduğumuz spor şenliğimiz ve kurslarımızla ortak bazı amaçlara hizmet etmiştir" ifadesini kullandı.

Telefoncu, "Spor, çocuklarımızın daha sağlıklı, daha mutlu, daha düzenli hayata sahip bireyler olmalarında en büyük etkenlerdendir. İkincisini gerçekleştirdiğimiz spor şenliğinin, sporu bir yaşam kültürü haline getirmeleri için, öğrencilerimizi teşvik etmek adına önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız, sporun birleştirici ruhuyla sportif müsabakalarda mücadele azmini, yarışma heyecanını yaşadılar, yeni dost ve arkadaş edindiler. Atatürk'ün hedeflediği sporla, sanatla, bilimle iç içe bir ülke olabilmek adına bir adım daha attılar. Geleceğin güçlü dünyasında güçlü bireyler olarak yer almak için sporu bırakmayacaklarına, kendilerini müspet yönde geliştireceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Program, protokol üyelerinin konuşmaları, halk oyunları gösterisi ve diğer etkinlikler ile ödüllerin verilmesinin ardından son buldu.

Ödül törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, Kırıkkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celaleddin Özel, ASKF Başkanı Sırrı Zengin, TÜGVA İl Temsilcisi Çağrı Parlak, veliler, öğrenciler ile çok sayıda sporsever katıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, gençlik, Spor, Son Dakika

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