Spor Spikeri Sabri Ugan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren spor spikeri Sabri Ugan'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

İki gün önce Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde 62 yaşında yaşamını yitiren Ugan'ın cenazesi, İstanbul'da Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) düzenlenen tören ve Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Sakarya'ya getirildi.

Ugan'ın ailesi ve yakınları, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirdağ Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Ugan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.