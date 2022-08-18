Altınordulu futbolcular galibiyete şartlandı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Altınordu, cumartesi günü evinde oynayacağı Sakaryaspor maçına iddialı hazırlanırken, kaleci Ali Emre Yanar ve orta saha Safa Kınalı açıklamalarda bulundu. Altınordu'nun file bekçisi Ali Emre Yanar, taraftarlarını çok özlediklerini vurgulayarak, "Geçen sezonun son haftalarına doğru onların desteği ile büyük bir iş başardık. Geçtiğimiz sezon ligde kalma yolunda verdiğimiz mücadelede bizi ayakta tutan en büyük güçlerden birisi hiç şüphesiz taraftarımızdı. Onlara destekleri için bir kez daha teşekkür ederiz. Bu sezon da onların büyük desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Sakaryaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten genç kaleci, "Hocalarımız bize sahada neler yapmamız veya neler yapmamamız gerektiğini çok iyi anlatıyorlar. Biz de bunları sahada uygulayıp cumartesi akşamı sahamızda oynayacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılacağız" diye konuştu.

"GELECEK İÇİN ÇOK UMUTLUYUZ"

Ali Emre, bu sezonki hedefleri konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu sezona çok iddialı başladık. Koymuş olduğumuz hedefleri yerine getirebilecek güce de sahibiz. Öncelikle adım adım eksikliklerimizi çok hızlı bir şekilde gidermemiz lazım. Gelecek için çok umutluyuz. Sezon başında konulan büyük hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışmalıyız."

SAFA: EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ Altınordu'nun sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve kırmızı-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta gol atan Safa Kınalı da, "Gençlerbirliği deplasmanıyla lige güzel bir başlangıç yaptık tabi ki gönül isterdi galibiyetle dönebilseydik. Yine de deplasmandan bir puanla dönmek kötü değil. Artık şimdi Sakaryaspor ile oynayacağımız maça konsantre olduk. İnşallah cumartesi günü ilk galibiyetimizi alıp lige emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.Genç oyuncu, hedefleri konusunda da şunları söyledi: "Buraya gelirken tabi ki kendime bazı hedefler koymuştum. Tabi ki öncelikli hedefim Altınordu'nun bir üst lige çıkması için elimden geleni yapmak. Kişisel hedefime gelecek olursam da takımıma şampiyonluk yolunda en büyük katkıyı sağlamak istiyorum. Hocam ve camiam benden memnun olabilirse ne mutlu bana."