Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Taşkın Aksoy ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Taşkın Aksoy ile sözleşme imzaladı

27.09.2022 13:56
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Taşkın Aksoy ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Taşkın Aksoy'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Taşkın Aksoy'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Akdaş, Aksoy'un kırmızı-siyahlıların eski antrenörlerinden biri olduğunu belirterek, "Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir insan. Üstelik kulübümüzden etik olmayan bir şekilde ayrılması bizi üzmüştü. Bu birliktelik biraz da onun telafisi gibi olacak. Biz, hocamıza güveniyoruz. Bununla birlikte iyi neticeler alacağımıza sonsuz güvenim var. 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladık. Bizim yardımcı hocalarımızla çalışacak. Eskiden çalıştığı ekipti. Daha da ekonomik şartlarda bu işi çözmüş olacağız." dedi.

Bu yıl ana hedefin ligde kalmak olduğunu anlatan Akdaş, "Transferde yapacağımız takviyelerin kalitesine göre de ligdeki durumumuz belli olur. İlk 7'de olursa play-off oynarız. Altında olursak da bu ligde kalacağız. Bu yıl değil ama gelecek yıl hedefimiz play-off. Bu yıl da olur diye çalışacağız." diye konuştu.

Akdaş, Taşkın Aksoy'a güvenini de vurgulayarak, "Hocamız 'Beni mağdur edenler eski yönetimdeki arkadaşlar.' diyor. Kulübüyle ilgili kötü bir söz sarf etmedi. Böyle bir şey olsaydı zaten bugün beraber olamazdık. Mağdur edilmesine rağmen, kulübe olan sevgisini, saygısını belirttiği için kendisine teşekkür ediyorum. Davalar da geri çekilecek. Hocamla yeni beyaz sayfa açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy: "Hedefimize ulaşmak istiyoruz"

Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Taşkın Aksoy ise kendisine olan güvenden dolayı yönetime teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Takımda tanıdığım oyuncular var. Yüzde 70-80'i altyapıdan oyuncularım. Ekipte de altyapıdan hocalarımız var. Heyecanlıyım. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İlk yarı bitene kadar fazla puan toplamak hedefimiz. Ondan sonra yolumuzu daha iyi görürüz. Play-off'u zorlayarak Süper Lig'e çıkmak tabii ki hedeflerimiz arasında ama gerçekçi olmak gerekirse bu yıl kalıcı olmalıyız. Seneye yeni hedefler belirleriz. İyi futbol oynatmak ve oyuncu yetiştirmek hedefimiz."

Ayrılığı döneminde camiayla ilgili kötü hiçbir şey söylemediğini vurgulayan Aksoy, "Ben her zaman belirttim, ayrıldıktan sonra da hocalarla iletişimdeydim. Hep takip ediyordum. Kötü ayrıldım ama Gençlerbirliği hakkında hep iyi sözler söyledim. O zamanki durum biliniyor, yönetimle ve şahıslarlaydı problemim. Camia ve taraftar hakkında hiçbir zaman kötü söz söylemem, haddime de değildir. Burada seve seve çalıştım ve mutlulukla geldim. 100. yılda çalışmak beni gururlandırıyor. Takımımı güzel günlere taşıyacağız, buna eminim ve çok heyecanlıyım." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Taşkın Aksoy ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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