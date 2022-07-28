Altay, kamp yorgunluğunu barbekü partisi ile attı

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'a gelen Altay'ın kampı 30 Temmuz'da sona erecek. Kocatepe Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlar ile kampa dolu dizgin devam eden İzmir temsilcisi, yorgunluğunu ise barbekü partisi ile attı. Kafilenin konakladığı otel bahçesinde gerçekleştirilen partide futbolcuların morallerinin yerinde olduğu da görüldü.

Kaynak: İHA

Karahisar, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

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