Altay, kamp yorgunluğunu barbekü partisi ile attı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, kamp yorgunluğunu barbekü partisi ile attı

28.07.2022 11:36
Altay, kamp yorgunluğunu barbekü partisi ile attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği kampın yorgunluğunu barbekü partisi ile attı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği kampın yorgunluğunu barbekü partisi ile attı.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'a gelen Altay'ın kampı 30 Temmuz'da sona erecek. Kocatepe Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlar ile kampa dolu dizgin devam eden İzmir temsilcisi, yorgunluğunu ise barbekü partisi ile attı. Kafilenin konakladığı otel bahçesinde gerçekleştirilen partide futbolcuların morallerinin yerinde olduğu da görüldü.

Öte yandan takımın başarılı oyuncularından Eren Karataş'ın doğum günü de kutlandı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Altay'da görev sırası kaleci Ozan'da Altay'da görev sırası kaleci Ozan'da Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Kaynak: İHA

Karahisar, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, kamp yorgunluğunu barbekü partisi ile attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:30:34. #1.13#
SON DAKİKA: Altay, kamp yorgunluğunu barbekü partisi ile attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement