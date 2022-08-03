Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkanlığa yeniden Ahmet Dal seçildi - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkanlığa yeniden Ahmet Dal seçildi

03.08.2022 18:23
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkanlığa yeniden Ahmet Dal seçildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da mevcut başkan Ahmet Dal tekrar başkanlığa seçildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da mevcut başkan Ahmet Dal tekrar başkanlığa seçildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kulübün 76 kongre üyesinin katıldığı genel kurulda tek aday olan Ahmet Dal, 72 oyla başkanlığa getirildi.

Kulübün ismi Erzurumspor FK olarak değiştirildi

Kongrede, ???????Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un isminin Erzurumspor FK olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Başkan Dal, seçimin ardından yaptığı açıklamada, bugüne kadar takıma emekleri geçen herkese teşekkür etti.

Erzurumspor'un 11 Şubat 1968'de doğduğunu anımsatan Dal, farklı isimlerle devam eden takım için 3 Ağustos 2022 tarihinin bir aslına dönüş olduğunu belirtti.

Takımın ismini Erzurumspor FK yaptıklarını dile getiren Dal, öncekine benzer logo çalışmasıyla da öze dönüş hikayesini sürdüreceklerini söyledi.

Bu sezonun toparlanma dönemi olacağını ifade eden Dal, şunları kaydetti:

"Ciddi bir borcumuz var. Transfer tahtamız kapalı ama bunu çözmek için arkadaşlarımızla ve taraftarlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 8 Eylül'de transfer döneminin bitişine kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Bu dönem; borçlarımızı kapattığımız, nefes alabilecek bir gelecek planı hazırladığımız, tesislerimizin eksiklerini giderdiğimiz, kurumsallaşmaya daha çok enerji harcadığımız, huzurlu yarınların temelini attığımız bir sezon olacak."

Dal başkanlığındaki yönetim kurulu, İdris Akdemir, Burak Han Gözgeç, Mustafa Kahveci, Ebubekir Yardımcı, Çetin Gözütok, Fatih Aydın, Erdem Bentoğlu, İbrahim Kınık, Muhammet Arif Ağırman, Abdullah Karadağ, Halit Ballı, Hikmet Eren, Enes Akdemir, Emre Aytekin, Veysi Ayhan ve Ali Karataş'tan oluştu.

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Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkanlığa yeniden Ahmet Dal seçildi - Son Dakika

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