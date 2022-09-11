"Yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüzle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcu olarak 1988-1998 yılları arasında formamızı giyen Gençlerbirliği PAF Takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve A Takımı'mızda da teknik direktör olarak görev yapan Metin Diyadin ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği'nden istifa eden teknik direktör Metin Diyadin'e ilişkin açıklama - Son Dakika

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