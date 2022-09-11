Gençlerbirliği'nden istifa eden teknik direktör Metin Diyadin'e ilişkin açıklama - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nden istifa eden teknik direktör Metin Diyadin'e ilişkin açıklama

11.09.2022 18:04
Gençlerbirliği'nden istifa eden teknik direktör Metin Diyadin'e ilişkin açıklama

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran teknik direktör Metin Diyadin hakkında açıklama yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran teknik direktör Metin Diyadin hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörleri Metin Diyadin'in dün oynanan Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçından sonra ayrılma kararı aldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüzle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcu olarak 1988-1998 yılları arasında formamızı giyen Gençlerbirliği PAF Takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve A Takımı'mızda da teknik direktör olarak görev yapan Metin Diyadin ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nden istifa eden teknik direktör Metin Diyadin'e ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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