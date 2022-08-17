Barış Başdaş, Yeniden Yeni Malatyaspor'da - Son Dakika
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Barış Başdaş, Yeniden Yeni Malatyaspor'da

17.08.2022 17:51
Barış Başdaş, Yeniden Yeni Malatyaspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon da forma giyen Barış Başdaş ile yeniden sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon da forma giyen Barış Başdaş ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon da Yeni bir formasını terleten defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kulüp binasında Başkan Hacı Ahmet Yaman'ın da katılımı ile gerçekleşen imza töreninde Barış Başdaş kendisini yeniden Yeni Malatyasporlu yapan imzayı attı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Başdaş, Yeniden Yeni Malatyaspor'da - Son Dakika

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