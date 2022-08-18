Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon da Yeni bir formasını terleten defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kulüp binasında Başkan Hacı Ahmet Yaman 'ın da katılımı ile gerçekleşen imza töreninde Barış Başdaş kendisini yeniden Yeni Malatyasporlu yapan imzayı attı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Barış Başdaş, Yeniden Yeni Malatyaspor'da - Son Dakika

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