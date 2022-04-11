Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2

11.04.2022 22:38
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Pa Dibba'ya atılan uzun topta kaleci Ali Emre'nin uzaklaştırdığı top Thill'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdiği şutu Erdi Dikmen kafayla çizgiden çıkardı.

44. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Popov'un ortasında Erdi Dikmen'in topa elle müdahalesini hakem Oğuzhan Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

45+1. dakikada beyaz noktaya gelen Timur, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

60. dakikada Hüsamettin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

64. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahası içine giren Ahmet İlhan'ın pasında Feyttullah, kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

78. dakikada Caner Hüseyin Bağ'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Erdi'nin ters vuruşu sonucu top oyun alanına döndü. Olivier Thill, önünde kalan meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Serdar Diyadin xx, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Çağlar Şahin xx, Popov xx, Mezague xx, Buatu xx, Bülent Uzun xx, Timur Temeltaş xxx (Bekir Yılmaz dk. 68 xx), Taşkın İlter x (Ahmed Ildız dk. 68 xx), Oğulcan Çağlayan xx, Olivier Thill xxx, Pa Dibba xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 62 xx), Umut Bulut x (Enes Keskin dk. 84 ?)

Yedekler: Emrullah Şalk, Mikail Okyar, Enes Öztürk, Kemal Tokak, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Rıdvan Koçak xx, Volkan Fındıklı xx, Erdi Dikmen xx, Ali Dere xx, Kubilay Aktaş xx, Metehan Yılmaz xx (Sami Satılmış dk. 59 xx), Ahmet İlhan Özek xxx (Yusuf Arslan dk. 90 ?), Recep Aydın xx, Şeref Özcan xx (Feyttullah Gürlük dk. 59 xxx), Hüsamettin Yener xx (Anıl Arıcıoğlu dk. 90+4 ?)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muzaffer Kocaer, Gökberk Efe, Kürşad Sürmeli, Furkan Metin, Yusuf Esendemir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Timur Temeltaş (dk. 45+1 pen.), Thill (dk. 78) (Eyüpspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 60), Feyttullah Gürlük (dk. 64) (Altınordu)

Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Sami Satılmış (Altınordu), Timur Temeltaş (Eyüpspor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2

YORUMLAR
500
Altınordu 5'te 5 için Eyüpspor'la oynayacak Altınordu 5'te 5 için Eyüpspor'la oynayacak

Ahmet İlhan Özek, Spor Toto, Altınordu, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Altınordu: 2 - Son Dakika
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