Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

08.05.2022 18:06
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası içinde Novikovas, sol kanattan Mücahit'in koşu yoluna pası aktardı. Sol köşeye vuruş yapan Mücahit meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın açtığı ortaya yükselen Lima'nın kafa vuruşu auta çıktı.

24. dakikada savunmasının hatasında Lima sol ceza sahası çizgisinde topa sahip oldu. Kale önünde Lima'nın ortasında buluşan Sallalich meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

49. dakikada Muhammed Bayır'ın ceza sahası çizgisi önünden kullandığı serbest vuruş sağ direkten oyuna geri döndü. Altıpasta topla buluşan Metehan'ın vuruşu da sol direkten dışarı çıktı.

59. dakikada defansın pas hatasında topa sahip olan Barış Alıcı altı pasa kadar ilerledi. Barış, sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker x, Ata Yıldırım xx, Orkun Aktaş xx,

Gençlerbirliği: Ramazan Köse x, Ömürcan Artan xx, Metehan Mert x, Gökhan Gül xx, Muhammed Bayır xx, Tshibola xx, Grechyshkin xx, Barış Alıcı xxx, Rahmetullah Berişbek x (Aksel Aktaş dk. 74 x), Sallalich xx, Lima xx (İlker Karakaş dk. 90+2 ?)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Arda Kızıldağ, Serdarcan Eralp, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Kazenga, Sami Gökhan Altıparmak

BB Erzurumspor: Szumski xx, Gökhan Kardeş xx (Ufuk Budak dk. 65 x), Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş x (Emircan Altıntaş dk. 46 x), Süleyman Koç xx (Malle dk. 74 x), Hasan Batuhan Arslan xx (Alican Özfesli dk. 65 x), Lameira x, Mücahit Albayrak xx, Novikaovas x, Eren Tozlu xx, Olanare xx (Shala dk. 80 ?)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Rosheuvel, Hüseyin Mevlütoğlu

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Goller: Sallalich (dk. 24), Barış Alıcı (dk. 49) (Gençlerbirliği), Mücahit Albayrak (dk. 5) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Sallalich, Ramazan Köse (Gençlerbirliği) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Son Dakika
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