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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1

16.02.2022 21:59
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Menemenspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Menemenspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada sol kanattan gelen pasta Abdullah Durak, rakip ceza sahasında topla buluştu ancak uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

21. dakika sağ kanattan gelen ortada topa gelişine vuran Abdullah Aydın'ın şutu defanstan döndü. Dönen topa sert vuran Abdullah Aydın, bu kez topu ağlarla buluşturdu. 1-0

41. dakikada Eren Derdiyok'un pasında penaltı noktası üzerinde topa kafa vuran Owusu Kwabena'nın şutu üstten auta gitti.

53. dakikada Murat Uçar'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ali Kaan Güneren'in sert şutu az farkla auta gitti.

64. dakikada kullanılan serbest vuruşta Erdem Özgenç'in sert şutu direğin dibinden auta gitti.

84. dakikada Emre Batuhan Adıgüzel'in Murat Uçar'a yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada penaltı vuruşunu kullanan İshak Çakmak topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Burak Şeker xx, Murat Temel xx, Suat Güz xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Seyfettin Anıl Yaşar xx, Abdoulaye Cisse x, Oğuzhan Çapar xx, Sinan Akgöl x, Emre Batuhan Adıgüzel xx, Mahamadou Ba x, Abdullah Aydın xx (Harrison Jiakponna dk. 76 x), Batuhan Kırdaroğlu xx (Lanre Kehinde dk. 86 ?), Himmet Ertürk xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 90+1 ?), Ahmet Sagat xxx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Kerem Paykoç, Berkan İbrahim Çakır, Emir Şenocak, Mahmut Akan, Mert Tuncer, Chibuike Ubah

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx (Geraldo dk. 73 x), Yasin Güreler xx, Alperen Babacan xx, Sinan Osmanoğlu x, Murat Uçar xx, Abdullah Durak x (İshak Çakmak dk. 73 x), Hasan Hüseyin Acar x (Ali Kaan Güneren dk. 46 xx), Ghayas Zahid x, Owusu Kwabena xx, Eren Derdiyok x (Cem Ekinci dk. 46 xx)

Yedekler: Bahadır Güngördü, Tiago Pinto, Şahverdi Çetin, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arif Emre Eren

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Abdullah Aydın (dk. 21) (Menemenspor), İshak Çakmak (dk. 58 pen.) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar (Menemenspor), Murat Uçar, Yasin Güreler (Ankaragücü) - İZMİR

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1

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Ali Kaan Güneren, Abdullah Aydın, Ankaragücü, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 MKE Ankaragücü: 1 - Son Dakika
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