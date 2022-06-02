Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

02.06.2022 22:07
Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Stat: KocaeliHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 75 Akabueze), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 57 Osmajic), Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 75 Akabueze), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 57 Osmajic), Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk.56 Beykan Şimşek)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, İbrahim Yılmaz (Dk. 80 Emir Kaan Gültekin), Eduart (Dk.81 Muammer Sarıkaya), Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Ferhat Yazgan, Valon (Dk. 72 Kağan Miray Bağış), Melih Kabasakal, Jetmir (Dk. 90 Inainfe)

Gol: Dk. 34 İbrahim Yılmaz, Dk. 45+9 (Penaltıdan) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 45+3 (Penaltıdan) Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kart: Dk. 37 Landel, Dk. 45+3 Lokman Gör, Dk. 48 Keny, Dk. 68 Beykan Şimşek, Dk. 73 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk. 45+2 Oğuzhan Berber, Dk.46 Eduart, Dk. 56 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

16. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleye sırtı dönük topla buluşan İbrahim Yılmaz, geriye pas çıkardı. Eduart'ın sert vuruşunu kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere tokatladı.

34. dakikada İstanbulspor öne geçti: Korner çizgisinde topu tutan Valon Ethemi, ortasını yaptı. İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşuyla top filelerle buluştu: 0-1.

44. dakikada serbest vuruş kullanan Kerim Avcı, topu ceza sahasına gönderdi. Kale alanı önünde topa yükselen Oğuzhan Berber ve Lokman Gör ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, VAR odasının uyarısı üzerine saha kenarında incelemede bulundu. Hakem Meler, Lokman Gör'ün yerde kaldığı pozisyonla ilgili penaltı kararı verdi.

45+3'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Keny, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

45+8 dakikada Melih Kabasakal serbest vuruşla topu ceza sahasına gönderdi. Bu esnada rakibinin müdahalesiyle İstanbulspor'da Emrecan Uzunhan yerde kaldı. Kale vuruşunun ardından yapılan itirazları değerlendiren hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

45+9 dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

66. dakikada Beykar Şimşek ceza sahasına gönderilen topu Alpay Koldaş'a indirdi. Koldaş, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol öncesi Beykan Şimşek'in, Eduart'ı düşürdüğü pozisyon için hakem Meler VAR incelemesinde bulundu. Hakem Meler, Alpay Koldaş'ın golünü iptal etti.

Bu sonuçla, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen taraf oldu.

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Spor Toto 1. Lig Play-off Final maçı Kocaeli'de oynanacak Spor Toto 1. Lig Play-off Final maçı Kocaeli'de oynanacak
Kaynak: AA

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