Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın içeri çevirdiği topa düzgün vuran Yasin'in şutu ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada Ali Ülgen'in kafa pasında topa vuran Cihan'ın şutu direğin üstünden auta çıktı.
43. dakikada Safa'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen İsmail'in kafa vuruşu skoru dengeledi. 1-1
56. dakikada Alaaddin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tomane'nin şutu kaleci Mikulic'de kaldı.
64. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in şutu direkten auta çıktı.
74. dakikada Ahmet Yazar'ın pasında kaleyi cepheden gören Rotman'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
80. dakikada Fofana'nın ortasına 6 pas üzerinde iyi yükselen Tomane'nin kafası direkten auta çıktı.
84. dakikada Cihan'ın kollandığı kornerde Yasin'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-1
85. dakikada santra sonrası hücuma çıkan Tuzlaspor'da sağdan gelen topa iyi yükselen Ahmet Yazar tekrar skoru eşitledi. 2-2
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Anıl Usta xx, Suat Güz xx
Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen x (Melih Okutan xx), Alaaddin Okumuş xx, Yunus Emre Çift x, Soner Gönül x, Berk Taşkın x, Hüseyin Öztürk x (Semih dk. 62 x), Cihan Kahraman xx, Yasin Öztekin xxx, Moryke Fofana xx, Tomane x
Yedekler: Aykut, Muhammet, Emir, Ertekin, Melih Altıkulaç, Atakan, Polat, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Tuzlaspor: Zvonimir Mikulic xx, Erhan Kartal x, İsmail Konuk xx, Mustafa Can x, Veaceslav Posmac x, Rajko Rotman xx, Lamine Diack xx, Safa Kınalı xx, Selçuk Albiraz x (Ahmet Yazar dk. 62 xx), Jurgen Bardhi x, Onat Kutay Kurt x
Yedekler: Emre, Muhammed, Rahmi, İbrahim, Umut, Gökhan, Tayfun
Teknik Direktör:
Goller: Yasin (dk. 4 ve 84) (Samsunspor), İsmail (dk. 43), Ahmet Yazar (dk. 85) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Alaaddin (Samsunspor), Erhan (Tuzlaspor) - SAMSUN
Kaynak: İHA
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