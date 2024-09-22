Spor Toto Avrupa Kupası'na Veda Etti

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası 1. turunda 32-26 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hırvatistan temsilcisi RK Porec'e 29-26 mağlup olan Spor Toto, organizasyona veda etti.
Hırvatistan'ın Porec şehrindeki Veli Joze Salonu'nda oynanan rövanş mücadelesinin ilk yarısını ev sahibi takım, 16-14 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakibine üstünlük sağlayamayan Spor Toto, salondan 29-26 mağlup ayrıldı.
İki takım arasında dün oynanan 1. tur ilk maçında da rakibine 32-26 yenilen Spor Toto, organizasyona veda etti.
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