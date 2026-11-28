Spor Toto, başkent derbisinde Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi, ligde 4. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasındaki başkent derbisinde Spor Toto, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi. Spor Toto ligdeki 4. galibiyetini alırken, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası takvimi nedeniyle maç fazlası bulunan Ziraat Bankkart 10. maçında sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, Umut Maden
Spor Toto: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Camejo, Mustafa Koç, Herrera, Vasina (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, Orçun Ergün, Melih Sıratça, İzzet Ünver, Kaan Bülbül, Rares)
Ziraat Bankkart: Hilmi Şahin, Ishikawa, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Toniutti, Efe Bayram, Burakhan Tosun, Gladyr, Louati, Erhan Hamarat)
Setler: 25-15, 25-22, 21-25, 16-25, 15-13
Süre: 128 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasındaki başkent derbisinde Spor Toto, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.
Spor Toto, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası takvimi nedeniyle maç fazlası bulunan Ziraat Bankkart ise 10. maçında sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.
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