Spor Toto'dan Transfer Bombası

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto; Jesus Herrera, Marko Ivovic, Bennie Tuinstra, İzzet Ünver, Hakkı Çapkınoğlu ve Orçun Ergün'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kübalı pasör çaprazı Herrera, Sırp smaçör Ivovic, Hollandalı smaçör Tuinstra, smaçör İzzet Ünver, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu ve pasör Orçun Ergün ile sözleşme imzalandı.

Başkent ekibi, geçen sezon Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlamıştı.