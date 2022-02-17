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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

17.02.2022 09:43
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Ligde 26. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş- Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK- Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe- Galatasaray (Gürsel Aksel)

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek - Son Dakika
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