Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.