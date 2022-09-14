Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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