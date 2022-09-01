Sarı-lacivertli kulüp, başkent ekibinin altyapı kategorilerinde ve son olarak rezerv takımında forma giyen 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Arda Ünyay ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika

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