MKE Ankaragücü, Arda Ünyay ile profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, başkent ekibinin altyapı kategorilerinde ve son olarak rezerv takımında forma giyen 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beştepe Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca ve altyapı sorumlusu Ümit Turmuş katıldı.
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