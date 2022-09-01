MKE Ankaragücü, Arda Ünyay ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Arda Ünyay ile profesyonel sözleşme imzaladı

01.09.2022 10:24
MKE Ankaragücü, Arda Ünyay ile profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, başkent ekibinin altyapı kategorilerinde ve son olarak rezerv takımında forma giyen 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beştepe Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca ve altyapı sorumlusu Ümit Turmuş katıldı.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Arda Ünyay ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika

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