Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Peres forma giyemeyecek, Nwakaeme ve Bakasetas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum