Triatlon Federasyonu Hukuk Kurulu Üyesi Hazal Şahin'e bir uluslararası görev daha

Türkiye Triatlon Federasyonu Hukuk Kurulu Üyesi Hazal Şahin, Dünya Triatlon Birliği Tribunal Heyete seçildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında Avrupa Triatlon Birliğinin hukuk kurulu üyeliğine getirilen avukat Hazal Şahin'e bir görev de Dünya Triatlon Birliğinden geldi.

Salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen Dünya Triatlon Birliği Uluslararası Kongresinde yapılan oylama sonucu Şahin, geçerli 63 oyun 59'unu alarak triatlon sporunun dünyadaki en üst yargı mercii olan Dünya Triatlon Birliği Tribunal Heyete seçildi.

TFF Hukuk Müşavirliği avukatlarından Şahin, Dünya Triatlon Birliğinde yer alan ilk Türk delege oldu.

Yalçınkaya: "Uluslararası federasyonlarla iletişimimiz çok iyi"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Şahin'i tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek Avrupa, gerekse dünya ölçeğinde uluslararası federasyonlarla çok uyumlu bir süreç geçiriyoruz. Uluslararası federasyonlarla iletişimimiz çok iyi. Ülkemizin uluslararası yarışlarda göstermiş olduğu başarılı performans, Türkiye'nin küresel itibarına büyük katkı yapıyor. Tüm bu olumlu gelişmeler, uluslararası federasyonlarla süren iyi iletişimimizin sonucu. İnanıyorum ki triatletlerimizin atletik performanslarının artmasıyla sportif alanda da dikkat çeken bir Türkiye'yi orta vadede göreceğiz. Sayın Şahin'e yeni görevinde başarılar diliyorum."