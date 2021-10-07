Uşakspor çok özlemiş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 mağlubiyetin ardından evinde Anagold 24Erzincanspor'u Onurcan'ın tek golüyle yenerek sezonun ilk iç saha galibiyetini alan Uşakspor, büyük sevinç yaşıyor. Ligde 4 haftada 3 mağlubiyet aldıktan sonra Erzincan önünde kendine gelen kırmızı-siyahlı ekip, 1.5 yıl sonra ilk kez önceki hafta Bucaspor 1928 sınavında kavuşup 3 puan hediye edemediği taraftarının da gönlünü aldı. Erzincanspor maçına istifa eden teknik direktör Serkan Afacan'ın yerine Antrenör Veli Özdemir yönetiminde çıkan Uşakspor, pazar günü Tarsus İdman Yurdu deplasmanında seri yakalamaya çalışacak.