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Vali Tekbıyıkoğlu, şampiyon kardeşleri kabul etti - Son Dakika

Vali Tekbıyıkoğlu, şampiyon kardeşleri kabul etti

16.10.2021 12:38
Vali Tekbıyıkoğlu, şampiyon kardeşleri kabul etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Suudi Arabistan'da yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Hakan Şükrü ile Polonya'da Avrupa şampiyonu olan Kerem Kurnaz kardeşleri makamında kabul etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Suudi Arabistan'da yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Hakan Şükrü ile Polonya'da Avrupa şampiyonu olan Kerem Kurnaz kardeşleri makamında kabul etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran Hakan Şükrü ile kardeşi Kerem Kurnaz'ı tebrik etti, altın ve çeşitli hediyeler verdi. Babası ve aynı zamanda antrenörü olan Hayrettin ve anneleri Fatma Kurnaz, şampiyon kardeşlerin kişisel gelişimine ilişkin aldığı eğitimleri hakkında Vali Tekbıyıkoğlu'ya bilgi verdi.

İki şampiyon kardeşin de çok yetenekli olduğunu ifade eden Veli Bülent Tekbıyıkoğlu, "Biraz önce iki kardeşi ağırladık Hakan Şükrü Kurnaz ile Kerem Kurnaz kardeşleri. İkisi de çok yetenekli sporcular. Sporcunun yetişmesi için birkaç faktörün bir araya gelmesi lazım, yeterli imkanları olması lazım, sporu bilen eğitmenlerle bir araya gelinmesi lazım. Burada annenin de babanın da sporcunun, sporcu üzerinde büyük bir etkisi var. Spor alanında da memleketimizin imkanları giderek artıyor" dedi.

Sporcu ahlakını ve disiplinini sonuna kadar muhafaza etmesi gerektiğini dile getiren Tekbıyıkoğlu, "İyi başladığımız sporcu alanlara, sporcu yetiştirmeye işin sonucunda da sürecin sonuna kadar da tam manasıyla muhafaza edebilmek. Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun çok önemli katkısı var halter sporuna, ülkemizde yaygınlaştırılmasında" diye konuştu. - KIRIKKALE

Vali Tekbıyıkoğlu, şampiyon kardeşleri kabul etti
Vali Tekbıyıkoğlu, şampiyon kardeşleri kabul etti
Vali Tekbıyıkoğlu, şampiyon kardeşleri kabul etti
Vali Tekbıyıkoğlu, şampiyon kardeşleri kabul etti

Altın Madalya, Kırıkkale, Şampiyon, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Tekbıyıkoğlu, şampiyon kardeşleri kabul etti - Son Dakika Spor


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