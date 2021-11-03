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Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı

03.11.2021 21:52
Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı

Sporting ile Beşiktaş arasında Lizbon'da oynanacak mücadele öncesi Portekizli taraftarlar meşaleler, sopalar, kemerler ve demir borularla karşılaşmayı izlemek için gelen Türk taraftarlara saldırdı. Çıkan arbedede 3 Beşiktaş taraftarı yaralandı. Taraftarlar Santa Maria hastanesinde tedavi görüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Beşiktaş'ın Portekiz deplasmanında Sporting ile oynayacağı karşılaşma öncesi iki takım taraftarı arasında olay çıktı.

FANATİK GRUP, BEŞİKTAŞ TARAFTARINI HEDEF ALDI

Sporting ile Beşiktaş arasında Lizbon'da oynanacak mücadele öncesi Portekizli taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için gelen Türk taraftarlara saldırdı. Yerel basının haberine göre olaylar fanatik bir grup Sporting taraftarının, Beşiktaşlı taraftarlara küfürler etmesiyle başladı. Portekizliler daha sonra meşaleler, sopalar, kemerler ve demir borularla Türk taraftarlara saldırdı.

STADYUM DIŞINDA ÇATIŞMALAR ÇIKTI

Yaşanan arbedede 3 Beşiktaş taraftarı yaralandı. Taraftarlar Santa Maria hastanesinde tedavi altına alındı. Lizbon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Alvalade Stadyumu dışında çıkan çatışmaların ardından 10 Sporting ile 16 Türk taraftarın kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Bazı kaynaklar, bu kişilerin gözaltına alındığını iddia etti. Ancak bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Beşiktaş, Sporting, Lizbon, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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