Spurs, Finalde İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spurs, Finalde İlk Galibiyetini Aldı

09.06.2026 10:09
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Spurs, Knicks'i 115-111 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Wembanyama 32 sayı ile parladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin üçüncü maçında San Antonio Spurs, New York Knicks'i 115-111 yenerek durumu 2-1'e getirdi.

Madison Square Garden'daki karşılaşmada Victor Wembanyama, 32 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle Spurs'ün final serisindeki ilk galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu.

Konuk ekipte Stephon Castle 23, Dylan Harper 13, De'Aaron Fox ve Julian Champagnie ise 12'şer sayı kaydetti.

Knicks'te Jalen Brunson 32, OG Anunoby 28 ve Josh Hart ise 16 sayıyla maçı tamamladı.

Serinin dördüncü maçı, 11 Haziran Perşembe gecesi yine Madison Square Garden'da oynanacak.

Kaynak: AA

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