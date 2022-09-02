Gençlerbirliği: 0 - 0 - Son Dakika
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Gençlerbirliği: 0 - 0

02.09.2022 22:12
Gençlerbirliği: 0 - 0

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali AkkorGÖZTEPE: Ekrem– Uğur Kaan (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir, İsmail, Mesut (Dk. 90 Ege), Yalçın (Dk. 77 Yunus Emre), Palmer (Dk.64 Emre), Yasin, Atanga (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali AkkorGÖZTEPE: Ekrem– Uğur Kaan (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir, İsmail, Mesut (Dk. 90 Ege), Yalçın (Dk. 77 Yunus Emre), Palmer (Dk.64 Emre), Yasin, Atanga (Dk. 46 Hüsamettin), ObinnaGENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd – Metehan, Gökhan, Mert, Musa, Grechyshkin, Serdarcan (Dk.84 Mert Kabasakal), Aksel (Dk.90+3 Bieliaiev), Barış, Ahmet (Dk. 86 Gökhan), İlkerSARI KARTLAR: Emir, Palmer, Arslanagic (Göztepe), Bieliaiev, Metehan (Gençlerbirliği)  Spor Toto 1'nci Ligi'nde Göztepe, sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Bu skorla sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 maça çıktı.11'inci dakikada konuk ekip etkili geldi. İlker'in sağdan ortasında Ahmet ön direkte dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.19'uncu dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Çalımlarla ceza sahasına giren Yalçın'ın şutunda top yandan auta çıktı.53'üncü dakikada Mesut ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Übeyd parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.65'inci dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. İsmail'den sıyrılan Barış'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.Mücadele 0-0 eşiklikle sona erdi.

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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 Gençlerbirliği: 0 Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 Gençlerbirliği: 0
Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Oğuzhan Çakır, Emre Yasin, Yunus Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği: 0 - 0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği: 0 - 0 - Son Dakika
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