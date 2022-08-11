Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor sahasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 mağlup oldu. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Konyaspor, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

Kaynak: AA

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