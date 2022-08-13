Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.08.2022 22:41
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa SavranlarGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira, Midtsjö, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, SeferovicBitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez,...

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira, Midtsjö, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio, Savicevic, Borja, Bajic

Sarı kartlar: Dk. 16 Oliveira, Dk. 39 Van Aanholt (Galatasaray), Dk. 26 Borja (Bitexen Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yapılan Galatasaray-Bitexen Giresunspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında ceza sahasındaki Giresunsporlu savunma oyuncusu Sergen'in ters vuruşunda kaleye yönelen top kaleci Onurcan'da kaldı.

4. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

13. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokulan Yunus Akgün pasını içerideki Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Bu oyuncunun rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutu kaleci Onurcan Piri son anda kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Giresunspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Giresunspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: AA

Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Giresunspor, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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