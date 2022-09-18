Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.09.2022 18:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa SarvanlarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 31 Bardhi), Umut Bozok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Markovic, Jevtovic, Sagal, Furkan Soyalp, Maxim, Figueiredo

Goller: Dk. 2 Maxim, Dk. 10 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 14 Trezeguet, Dk. 42 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

2. dakikada konuk takım ilk atakta golü buldu. Sağ çaprazdan rakiplerinden art arda sıyrılan Maxim'in şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1.

6. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı hemen önünden şutunda, savunmaya çarpan topa Günay, müdahale etti. Yan direğe çarpan top kornere çıktı.

10. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Furkan Soyalp ile ver- kaç yapan Markovic, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelere gönderdi: 0-2.

14. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakesetas'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden Trezeguet, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-2.

27. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı yayı üzerinden şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Djaniny'in yerine Bardhi, oyuna dahil oldu.

40. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in ceza alanı içinde vuruşunda, Haunsek'in topa elle müdahale ettiği tespit edilmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

42. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Günay Güvenç'in sol köşesinden filelere yollayarak maçta eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle bitti.

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Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! 'Trabzon'da kara gece' etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! 'Trabzon'da kara gece' etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Mete Kalkavan, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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