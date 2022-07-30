Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu (Dk. 71 Emre Bilgin), Rosier, Welinton (Dk. 85 Necip Uysal), Saiss (Dk. 59 Berkay Vardar), Oğuzhan Akgün (Dk. 59 N'Koudou), Salih Uçan (Dk. 70 Emirhan İlkhan), Fernandes (Dk. 85 Boyd), Ghezzal (Dk. 85 Emirhan Delibaş), Kartal Kayra Yılmaz, Muleka (Dk. 59 Emrecan Uzunhan), Weghorst (Dk. 71 Cenk Tosun)

Sampdoria: Audero, Bereszynski (Dk. 78 Depaoli), Ferrari (Dk. 68 Murillo), Colley (Dk. 78 Leverbe), Augello (Dk. 68 Murru), Vieira (Dk. 69 Verre), Candreva (Dk. 68 de Luca), Rincon, Sabiri (Dk. 78 Damsgaard), Leris (Dk. 86 Malagrida), Caputo (Dk. 86 Yepes)

Goller: Dk. 37 Sabiri (Sampdoria), Dk. 65 Weghorst (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 67 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 67 Colley (Sampdoria)

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

19. dakikada kaleci Audero'nun uzaklaştırmak istediği topa savunmadan önce müdahale ederek ceza sahasına giren Salih Uçan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

32. dakikada rakip yarı alanının sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Saiss kafayla vururken, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

37. dakikada Sampdoria 1-0 öne geçti. Sabiri, orta sahanın sol tarafındaki taç çizgisine yakın noktadan meşin yuvarlağı doğrudan kaleye göndererek ceza sahası önünde bekleyen kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden topu aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Rosier'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği sert şutta, top az farkla auta gitti.

58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Salih Uçan'ın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

65. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Savunmanın ceza sahasından çıkarken kaptırdığı topla başlayan pozisyonda Fernandes'in vuruşu kaleciden döndü. Weghorst dönen topu kontrol ederek altı pas önünde düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

74. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.

Müsabakanın kalan bölümünde iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Yeni transferler taraftarla buluştu

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Romain Saiss'in yanı sıra, geçen sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da tamamlayan Gedson Fernandes ilk kez siyah-beyazlı formayla Vodafone Arena'da Beşiktaş taraftarının karşısına çıktı.

Öte yandan siyah-beyazlıların bu sezon forvete transfer ettiği Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk golünün sevincini yaşadı.

Hollandalı oyuncu, 65. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Ismael'den dörtlü savunma denemesi

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, Sampdoria mücadelesine dörtlü savunma kurgusuyla çıktı.

Göreve başladığından beri siyah-beyazlı ekibi üçlü savunmayla oynatan Fransız teknik adam, Sampdoria karşılaşmasında savunma dörtlüsünü Rosier, Welinton, Saiss ve Oğuzhan Akgün'den oluşturdu.