Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

03.09.2022 22:22
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Tarık Güldal, Murat Temel, Mert BulutYeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Taha Gür, Burak Kavlak, Yiğit Ulaş, Cengizhan Akgün (Dk. 50 Yiğit Ulaş), Donsah, Nshimirimana (Dk. 40 Berat Yaman), Ogün Özçiçek, Rahma Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Tarık Güldal, Murat Temel, Mert Bulut

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Taha Gür, Burak Kavlak, Yiğit Ulaş, Cengizhan Akgün (Dk. 50 Yiğit Ulaş), Donsah, Nshimirimana (Dk. 40 Berat Yaman), Ogün Özçiçek, Rahma Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk. 76 Mert Miraç Altıntaş), Malle

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 66 Gökhan Gönül), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun (Dk. 66 Koray Altınay), Bennur Keser, Mithat Pala (Dk. 66 Alper Potuk), Grahovac (Dk. 74 Papa), Sefa Yılmaz, Miya, Van Den Hurk (Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 40 (Penaltıdan) ve 49 (Penaltıdan) Van Den Hurk, Dk. 52 ve 73 Miya (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 34 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 47 Burak Kavlak (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Ercan Coşkun, Dk. 69 Koray Altınay (Çaykur Rizespor)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.

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Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Ç. Rizespor: 4 Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Ç. Rizespor: 4 Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün, Doğukan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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