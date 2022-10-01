Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Can Cengiz, Gökmen Baltacı, Burak Cansız
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes (Dk. 78 Donkor), Kasongo, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Serkan Odabaşoğlu), Burak Süleyman (Dk. 72 Wooolery), Nalepa, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan (Dk. 46 Hurşit Taşcı), Ozan Sol (Dk. 85 Roshi), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt
Yeni Malatyaspor: Abdülsamed Damlu, Philip Gameli Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk. 62 Burak Kavlak), Ogün Özçiçek, Aly Malle, Godfred Donsah (Dk. 67 Atakan Müjde), Cengizhan Akgün, Barış Başdaş, Taha Gür, Jospin (Dk. 55 Nuri Fatih Aydın)
Goller: Dk. 43 ve 45 Kasongo, Dk. 71 Ümit Kurt (Sakaryaspor), Dk. 31 Jospin (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 69 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 İsmail Erdoğan, Dk. 78 Hakan Yavuz (Sakaryaspor), Dk. 66 Jospin, Dk. 68 Cengizhan Akgün, Dk. 70 Abdülsamed Damlu, Dk. 89 Awuku, Dk. 89 Taha Gür (Yeni Malatyaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.
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