Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

01.10.2022 18:14
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Sakarya AtatürkHakemler: Can Cengiz, Gökmen Baltacı, Burak CansızSakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes (Dk. 78 Donkor), Kasongo, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Serkan Odabaşoğlu), Burak Süleyman (Dk. 72 Wooolery), Nalepa, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan (Dk. 46 Hurşit Taşcı), Ozan Sol (Dk.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Gökmen Baltacı, Burak Cansız

Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes (Dk. 78 Donkor), Kasongo, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Serkan Odabaşoğlu), Burak Süleyman (Dk. 72 Wooolery), Nalepa, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan (Dk. 46 Hurşit Taşcı), Ozan Sol (Dk. 85 Roshi), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt

Yeni Malatyaspor: Abdülsamed Damlu, Philip Gameli Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk. 62 Burak Kavlak), Ogün Özçiçek, Aly Malle, Godfred Donsah (Dk. 67 Atakan Müjde), Cengizhan Akgün, Barış Başdaş, Taha Gür, Jospin (Dk. 55 Nuri Fatih Aydın)

Goller: Dk. 43 ve 45 Kasongo, Dk. 71 Ümit Kurt (Sakaryaspor), Dk. 31 Jospin (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 69 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 İsmail Erdoğan, Dk. 78 Hakan Yavuz (Sakaryaspor), Dk. 66 Jospin, Dk. 68 Cengizhan Akgün, Dk. 70 Abdülsamed Damlu, Dk. 89 Awuku, Dk. 89 Taha Gür (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün, İsmail Erdoğan, Sakaryaspor, Hakan Yavuz, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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