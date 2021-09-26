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Stefan Kuntz, Galatasaray Göztepe maçını izledi - Son Dakika

Stefan Kuntz, Galatasaray Göztepe maçını izledi

26.09.2021 19:21
Stefan Kuntz, Galatasaray Göztepe maçını izledi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yardımcısı Kenan Koçak, Galatasaray-Göztepe maçını takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yardımcısı Kenan Koçak, Galatasaray-Göztepe maçını takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, maçları yakından takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içi Lille'de milli futbolcuları izleyen Kuntz, bugün ilk olarak Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor karşılaşmasını yerinden takip etti. Alman teknik adam, akşam da Galatasaray - Göztepe mücadelesini tribünden izledi.

Stefan Kuntz'a yardımcı antrenörü Kenan Koçak da eşlik etti. - İSTANBUL

Stefan Kuntz, Galatasaray Göztepe maçını izledi

Stefan Kuntz, Galatasaray, Göztepe, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Stefan Kuntz, Galatasaray Göztepe maçını izledi - Son Dakika Spor


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