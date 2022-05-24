Sualtı sporları camiasından Başkan Fadıloğlu'na onur ödülü - Son Dakika
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Sualtı sporları camiasından Başkan Fadıloğlu'na onur ödülü

24.05.2022 12:05
Sualtı sporları camiasından Başkan Fadıloğlu'na onur ödülü

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini misafir etti.

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini misafir etti. Sualtı Sporları faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda Federasyon Başkanı Oğuz Aydın tarafından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fakıoğlu'na Federasyon Onur Ödülü verildi.

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri nedeniyle Gaziantep'te bir dizi temaslarda bulunan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde yönetim kurulu ve değerlendirme toplantılarını gerçekleştirdi. Federasyon yönetim kurulu üyeleri, teknik kurul üyeleri, merkez hakem kurulu üyeleri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda TSSF Başkanı Oğuz Aydın, sualtı sporlarına vermiş olduğu büyük desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na Federasyon Onur Ödülü'nü takdim etti.

Federasyon heyetiyle gerçekleştirdiği toplantıda söz alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, en büyük istatistiğin milli takımlara kazandırdıkları sporcu sayısı olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Alleben Yüzme Havuzlarında ne kadar çok çocuğumuzu ve gencimizi sporla buluştururuz, ne kadar çok sporcumuzu milli takımlara kazandırırız, bizim için en büyük istatistik bu. İhtisaslaştığımız branşlarda 19'u yüzme ve paletli yüzme branşlarında olmak üzere toplam 25 sporcuyu, milli takımlara kazandırdık. Hedefimiz bu sayıyı çok daha yukarıya çıkartmak, ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası platformda göndere çektirmeye devam etmek. Federasyon heyetimizi gazi şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güçlü, daha güzel projelere hep birlikte imza atacağız. Federasyonumuza bundan sonraki süreçte yürütecekleri tüm çalışmalarda başarılar diliyorum. "

Değerlendirme toplantısı esasında yaptığı konuşmada Şehitkamil Belediyesinin, spora ve sporcuya verdiği desteğin çok büyük olduğunu ifade eden TSSF Başkanı Oğuz Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri nedeniyle Gaziantep'te olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehitkamil Belediyesi faaliyetlere çok özel bir şekilde ev sahipliği yapıyor. Belediyemizin spora ve sporcuya verdiği destek çok büyük. Federasyon Onur Ödülünü, Sayın Başkanımıza takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sualtı sporları faaliyetlerini inşallah çok daha güçlü bir şekilde organize edeceğiz. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Sualtı sporları camiasından Başkan Fadıloğlu'na onur ödülü
Sualtı sporları camiasından Başkan Fadıloğlu'na onur ödülü
Sualtı sporları camiasından Başkan Fadıloğlu'na onur ödülü

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Kaynak: İHA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Şehitkamil, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sualtı sporları camiasından Başkan Fadıloğlu'na onur ödülü - Son Dakika


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