Şuhut Hisarspor, Dinar Belediye Spor'u tek golle geçti

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 9. hafta futbol müsabakasında Şuhut Hisarspor kendi sahasında oynadığı Dinar Belediyesporu tek golle geçti.

Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan Süper Amatör Ligi 9. hafta futbol müsabakasında Şuhut Hisarspor ilk yanında güzel futboluyla taraftarları adeta mest etti. İlk yarıda her iki tarafta da gol sesi çıkmayınca ilk devre 0-0'lık skorla beraberlikte sonuçlandı.

İkinci yarıda her iki takımında muhteşem futbolu seyircileri heyecanlandırırken Şuhut Belediye Hisarspor, Dinar Belediye Spor karşında 71. dakikada yıldız futbolcu Ömürhan Aydın'ın müthiş golüyle topu ağlarla buluşturarak 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla bitti. - AFYONKARAHİSAR