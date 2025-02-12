Sümeyye Aslan'dan Babası İçin Şampiyonluk - Son Dakika
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Spor

Sümeyye Aslan'dan Babası İçin Şampiyonluk

Sümeyye Aslan\'dan Babası İçin Şampiyonluk

Sümeyye İdilnur Aslan, babasının adıyla düzenlenen Türkiye Savate Şampiyonası'nda birinci oldu.

12.02.2025 11:48
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Savate sporcusu 18 yaşındaki Sümeyye İdilnur Aslan, babası eski milli sporcu ve antrenör merhum Hasan Aslan'ın adıyla düzenlenen ilk Türkiye Savate Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Kick boks ile boks karışımı, ayakların kullanıldığı bir spor branşı olan savatenin Haziran 2024'te Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna bağlanmasının ardından 5-9 Şubat tarihlerinde Çankırı'da ilk resmi Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Şampiyonaya, 2020 yılında ambulans şoförlüğü yaparken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybeden eski milli sporcu ve antrenör Hasan Aslan'ın adı verildi.

Organizasyona katılan Hasan Aslan'ın kızı Sümeyye İdilnur Aslan, büyükler 56 kiloda altın madalya kazandı.

Sümeyye İdilnur Aslan, AA muhabirine, babasının da antrenör olması sebebiyle küçük yaşlardan beri sporla ilgilendiğini söyledi.

Babasının hayatında sporun önemli yeri bulunduğuna işaret eden Aslan, "2020 yılında koronavirüsün başladığında biz eve kapatıldık ama o sırada babam ambulans şoförüydü, bizimle beraber değildi. Hastalara yardım etti. Görev başındayken kaptığı koronavirüsle hayatını kaybetti." dedi.

Babasını kaybettikten sonra spora daha sıkı sarıldığını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Çünkü bu spor, onun bana bıraktığı bir şeydi. Bunu devam ettirmek gerekiyordu. Savate ile de yine babamla tanıştım, küçükken öğretiyordu. Bu yarışmanın çok farklı bir yeri var bende. Benim için sadece bir Türkiye Şampiyonası değil, babamın bu şampiyona. Burada benim için tabii ki birincilikten başka hiçbir şey olamazdı, tek hedefim şampiyonluktu ve ona ulaştım. Bundan sonra hedeflerim, milli takıma girip savate ile ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmek."

Emre Aslan: "Ülkemizi bu branşta en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum"

Hasan Aslan'ın kardeşi antrenör Emre Aslan ise organizasyonun ağabeyinin adıyla düzenlenmesinin kendilerini gururlandırdığını vurguladı.

Yeğeni İdilnur'un Türkiye şampiyonu olmasından dolayı mutluluk duyduklarına işaret eden Aslan, "Ülkemizi bu branşta en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Böyle bir organizasyonun ağabeyimin adına düzenlenmesi ve onun anısını hala yaşatıyor olabilmek, bizi ayrıca gururlandırıyor. Kendisi de bu camiada hem milli takım antrenörü olarak hem milli sporcu olarak çok emek verdi. Çankırı'nın birçok çocuğunu yetiştirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Branşı Organizasyon Kurulu Başkanı ve Hasan Aslan'ın arkadaşı Ahmet Çınar da İdilnur'un şampiyonada birinci olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Kendisi iyi bir insan, iyi bir baba ve iyi bir antrenördü. Biz de emaneti olan kızının başarısından mutluluk duyuyoruz. İnşallah Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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