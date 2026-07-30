Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Serkan Koçak ile yeniden anlaştı

Sungurlu Belediyespor, şampiyon kadronun önemli isimlerinden Serkan Koçak ile yeniden anlaştı.

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadroya dahil olan libero oyuncusu Serkan Koçak ile yeniden anlaşma sağladı. Performansıyla şampiyonluk yolculuğuna katkı sağlayan Koçak, yeni sezonda da Sungurlu Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzun önemli parçalarından Serkan Koçak ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Kendisine yeni sezonda başarılar diliyor, birlikte nice başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.