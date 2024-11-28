Süper Lig 14. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig 14. Hafta Maçları Başlıyor

Süper Lig 14. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta yarın Antalyaspor-Sivasspor maçıyla açılacak.

28.11.2024 10:20
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftası yarın oynanacak Antalyaspor- Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 14. haftasında lider Galatasaray, pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek. Beşiktaş ise pazartesi günü Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 14. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

30 Kasım Cumartesi

13.30 Samsunspor - Bodrum FK

16.00 Adana Demirspor - Konyaspor

19.00 Başakşehir - Göztepe

19.00 Alanyaspor - Trabzonspor

1 Aralık Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Eyüpspor

2 Aralık Pazartesi

20.00 Hatayspor - Beşiktaş

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig 14. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika

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