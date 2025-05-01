Süper Lig 34. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta yarın oynanacak Antalyaspor- Konyaspor maçıyla başlayacak. Haftanın önemli karşılaşması olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi pazar günü yapılacak.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 3 Mayıs Cumartesi, 4 Mayıs Pazar ve 5 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Lider Galatasaray ise cumartesi günü Sivasspor'u konuk edecek. Ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK, bu haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

3 Mayıs Cumartesi

16.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor

16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

19.00 Atakaş Hatayspor - Başakşehir FK

19.00 Galatasaray - Sivasspor

4 Mayıs Pazar

16.00 Samsunspor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

19.00 Adana Demirspor - Göztepe

5 Mayıs Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor - İSTANBUL