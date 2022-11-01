Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, şampiyonluk oranında rakiplerine açık ara fark yaptı - Son Dakika
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Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, şampiyonluk oranında rakiplerine açık ara fark yaptı

01.11.2022 18:56

Süper Lig'de İstanbulspor'u 5-2'lik skorla geçen Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.10'dan 2.05'e düştü. Sarı lacivertliler, şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerinin açık ara önünde gösterildi.

12. haftanın geride kaldığı Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın oranları düşerken, haftayı BAY geçen Trabzonspor'un oranı ise yükseldi.

FENERBAHÇE AÇIK ARA FAVORİ

İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin oranı 2.10'dan 2.05'e çekildi. Sarı-lacivertliler bu oranıyla ezeli rakiplerinin önünde açık ara şampiyonluğa favori gösterildi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ORANI AYNI

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkan ve Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı ise 5.20 olarak değiştirildi. Fatih Karagümrük deplasmanından 2-0'lık sonuçla 3 puan çıkaran Galatasaray'ın oranı ise 5.50'den 5.20'ye düştü.

TRABZONSPOR'UN ORANI YÜKSELDİ

12. haftayı BAY geçen Trabzonspor'un oranı 4.50'den 4.80'e yükseltildi. Başakşehir'in oranı 8.50, Konyaspor'un oranı 25.00 ve Adana Demirspor'un oranı 25.00 olarak açıklandı.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, şampiyonluk oranında rakiplerine açık ara fark yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, şampiyonluk oranında rakiplerine açık ara fark yaptı - Son Dakika
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