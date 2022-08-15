Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı

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Hakem yönetimleri Süper Lig'in yeni sezonunda da büyük tepki çekerken, Türkiye Gazetesi Yazarı ve Hakem Yorumcusu Ömer Faruk Ünal'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

"FIRAT AYDINUS VE CÜNEYT ÇAKIR'I ARAYACAĞIZ"

Radyospor'da Ters Köşe programında Aygün Özipek'e konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, "Geçen sezon hakemler üzerinde ciddi şekilde oynandı. Bu sezon öncesinde iki önemli iki hakem Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus hakemliği bıraktı. Halil Umut Meler de FIFA için atletik testi geçemedi. Süper Lig'de zorlu maçları yönetecek hakemlerimiz çok az, Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ı arayacağız." ifadelerini kullandı.

"CİNSEL TACİZ VE MEMURA HAKARETTEN KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR"

Süper Lig'de düdük çalan bir hakemin cinsel taciz suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirten Ünal, "TFF'de Mehmet Büyükekşi başkan olduktan sonra 'Mal beyanı istiyoruz' denildi ancak TFF, hakemler için sabıka kaydı istemiyor. İsim vermeyeceğim, çok tartışılan bir hakemin cinsel taciz ve memura hakaretten kesinleşmiş ceza var, hapis cezası para cezasına çevrilmiş. İlk kez açıklıyorum; benzer suçtan bir hakem hakkında da iddia var, belge olmadığı için şu anda iddia diyorum" dedi.