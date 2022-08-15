Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı

15.08.2022 16:17

Hakem yorumcusu Ömer Faruk Ünal, Türk futbolunun tam ortasına bombayı bıraktı. Süper Lig'i sarsan iddialarda bulunan Ünal, "İsim vermeyeceğim, çok tartışılan bir hakemin cinsel taciz ve memura hakaretten kesinleşmiş ceza var, hapis cezası para cezasına çevrilmiş. İlk kez açıklıyorum. Benzer suçtan bir hakem hakkında da iddia var, belge olmadığı için şu anda iddia diyorum" ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimleri Süper Lig'in yeni sezonunda da büyük tepki çekerken, Türkiye Gazetesi Yazarı ve Hakem Yorumcusu Ömer Faruk Ünal'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

"FIRAT AYDINUS VE CÜNEYT ÇAKIR'I ARAYACAĞIZ"

Radyospor'da Ters Köşe programında Aygün Özipek'e konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, "Geçen sezon hakemler üzerinde ciddi şekilde oynandı. Bu sezon öncesinde iki önemli iki hakem Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus hakemliği bıraktı. Halil Umut Meler de FIFA için atletik testi geçemedi. Süper Lig'de zorlu maçları yönetecek hakemlerimiz çok az, Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ı arayacağız." ifadelerini kullandı.

"CİNSEL TACİZ VE MEMURA HAKARETTEN KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR"

Süper Lig'de düdük çalan bir hakemin cinsel taciz suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirten Ünal, "TFF'de Mehmet Büyükekşi başkan olduktan sonra 'Mal beyanı istiyoruz' denildi ancak TFF, hakemler için sabıka kaydı istemiyor. İsim vermeyeceğim, çok tartışılan bir hakemin cinsel taciz ve memura hakaretten kesinleşmiş ceza var, hapis cezası para cezasına çevrilmiş. İlk kez açıklıyorum; benzer suçtan bir hakem hakkında da iddia var, belge olmadığı için şu anda iddia diyorum" dedi.

YORUMLAR
500

Halil Umut Meler, Ömer Faruk Ünal, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı
16:15 MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı
16:03 Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı
15:57 Korkutan kaza! Yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde çarpıştı
15:56 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi
15:36 Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi
15:39 Sayan'dan seçim varsayımı: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ayda yeni seçime gideriz ancak o süreçte Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisi yok
15:29 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!
16:15 Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim
15:25 Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 16:27:46. #1.13#
SON DAKİKA: Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement