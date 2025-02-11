Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maçlarının programı açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maçlarının programı belli oldu.

11.02.2025 19:17
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Trendyol Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

1 Mart Cumartesi günü başlayacak ramazan ayı sebebiyle son maç saatlerinin 20.30 olarak belirlendiği program şöyle:

25. hafta

21 Şubat Cuma:

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

20.00 ikas Eyüpspor- Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor- Kasımpaşa (Corendon Airlines Park)

19.00 Reeder Samsunspor- Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Corendon Alanyaspor- Adana Demirspor (Gain Park)

19.00 Trabzonspor- Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

26. hafta

1 Mart Cumartesi:

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)

2 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)

3 Mart Pazartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)

20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

27. hafta

7 Mart Cuma:

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)

8 Mart Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park)

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

9 Mart Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)

10 Mart Pazartesi:

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maçlarının programı açıklandı - Son Dakika

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