Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı, Beşiktaş maçında Gürcan Hasova düdük çalacak
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların hakemleri TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu. Haftanın ilk maçı olan Beşiktaş-Erzurumspor FK karşılaşmasını Gürcan Hasova yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK: Gürcan Hasova
12 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Çorum FK: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses
13 Eylül Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
14 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
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